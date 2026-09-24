Francesco Letizia ha detto sul suo canale YouTube riguardo alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nei confronti di Gerry Cardinale, proprietario del Milan

"Comprendo che sia opportuno sfruttare certe polemiche perché, durante una pausa della Nazionale che in Italia non attira interesse, risulta complicato ottenere visualizzazioni. Tuttavia, prendere per verità assolute le affermazioni di De Laurentiis su Gerry Cardinale rivela una mancanza di integrità intellettuale per varie ragioni, che già tralasciano la discutibile attendibilità del personaggio ADL e delle sue affermazioni, sempre in un mix di serietà e ironia."

"In uno dei suoi sfoghi privi di contraddittorio, il presidente del Napoli menziona una cena con Cardinale avvenuta TRE anni fa. Questo aspetto modifica radicalmente l'interpretazione di ogni affermazione e dovrebbe far svanire ogni sensazionalismo: si stava parlando di una discussione privata del 2023, riportata solo ora da uno dei due. Se solo negli ultimi mesi abbiamo notato un cambiamento significativo nel modo di gestire il Milan da parte di Gerry, immaginate quanto possa essere evoluta la sua opinione rispetto a tre anni fa, quando il suo legame con il calcio italiano era agli albori. Forse De Laurentiis, nel suo entusiasmo di interagire con un importante esponente del settore dell'intrattenimento globale, da cui poter trarre qualche consiglio e insegnamento, ha semplicemente affrettato i tempi per estendere l'invito".

"Adesso, siamo certi che una cena attuale avrebbe contenuti e risultati ben differenti: Cardinale si sta integrando nel panorama del calcio italiano, consapevole, forse anche più di chi l'ha preceduto, che la Serie A è un business destinato al fallimento e che necessita di una trasformazione radicale per competere con la Premier in futuro. I due probabilmente si alzerebbero soddisfatti, con un reciproco miglioramento: Gerry acquisirebbe conoscenze supplementari sulla gestione calcistica di un club italiano — ambito in cui De Laurentiis può certamente impartire lezioni dati i suoi trascorsi — mentre Aurelio aggiungerebbe contatti nel settore di Hollywood. Da Boldi e De Sica a Ben Affleck e Matt Damon, sarebbe un significativo passo in avanti. . . E chissà se Gerry, cercando online cosa siano i cinepanettoni di Aurelio, non potrebbe considerare di allontanarlo. "