Il derby di Milano si avvicina. Sabato 31 ottobre Milan e Inter si affronteranno a San Siro in una delle partite più attese della stagione e nella giornata di oggi è partita la vendita dei biglietti. La procedura sarà suddivisa in diverse fasi, con precedenza riservata alle varie categorie di tifosi prima dell'eventuale apertura della vendita libera.

Derby, si parte con gli abbonati del Secondo Verde

La prima fase è dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde, settore che in occasione del derby con l'Inter padrona di casa viene occupato dai sostenitori nerazzurri.

Fase Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre, dalle ore 12.00 alle 23.59. Ogni abbonato alla stagione 2026/27 al Secondo Verde potrà acquistare un biglietto in uno dei settori messi a disposizione, usufruendo del listino dedicato.

Al termine di questa fase, agli abbonati che non avranno scelto un settore alternativo verrà assegnato un posto nel Terzo Blu Est/Ovest, senza costi aggiuntivi.

La fase dedicata agli abbonati

Da giovedì 24 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59sarà invece il turno degli abbonati alla stagione 2026/27.

Ogni abbonato avrà la possibilità di acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, secondo il listino dedicato.

Milan Club e CRN Card

La vendita proseguirà con le fasi riservate agli altri tifosi in possesso dei requisiti previsti.

Fase Milan Club: da venerdì 25 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59. Ogni affiliato Milan Club potrà acquistare un biglietto inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club”. Il tagliando sarà intestato a un titolare della stessa tessera e sarà applicato il listino dedicato.

Fase CRN Card: da lunedì 28 settembre alle ore 15.00 fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59. Ogni possessore di una CRN Card valida potrà acquistare un biglietto nei settori ancora disponibili, con listino dedicato.

Derby Milan-Inter, quando partirà la vendita libera

L'ultima fase sarà quella della vendita libera, prevista a partire da mercoledì 30 settembre alle ore 15.00.

Questa fase verrà attivata esclusivamente nel caso in cui siano rimasti biglietti disponibili dopo le precedenti finestre di vendita.