Nell'ultima edizione di Incudine o Martello, una rubrica settimanale trasmessa sul canale YouTube di Pellegatti, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la performance di Luka Modric nell'ultimo incontro contro il Lecce. Ecco cosa ha dichiarato.

“Osservo una bellissima intesa tra Modric e Amorim, poiché non è comune che uno possa sentire la fatica dell'altro e viceversa, ed è, a mio avviso, un'evoluzione significativa. Tuttavia, Modric non è immortale, lo abbiamo ripetuto spesso lo scorso anno, ma finché può offrire un'ora di gioco, una volta a settimana, quella qualità non può essere assolutamente ignorata. Detto questo, il Milan ha in Adrienne Rabiot un atleta che deve giocare in tutta la zona del campo, non va posizionato nella zona delle punte. Non lo puoi mettere lì davanti, dopo un po' perde il campo”.

La Nations League: opportunità per Ramos

Pronostico Portogallo-Galles, quante volte Ramos riuscirà a inquadrare la porta?

Il campionato si ferma dopo cinque giornate e ci prepariamo a vivere la pausa nazionale più lunga della storia. La UEFA Nations League si svolgerà con le prime quattro partite della fase a gironi. Non mancano i giocatori del Milan che parteciperanno con le loro nazionali, tra cuiche guiderà il suo Portogallo campione in carica. I lusitani esordiscono allodi Lisbona contro il. La partita si giocherà questa sera alle 20. 45.L'attaccante delè stato il principale protagonista di queste prime 5 giornate di Serie A, dato che è stato l'acquisto più costoso dell'estate. Tuttavia, il giocatore ha realizzato soltanto un gol e presenta una media di. Statistiche piuttosto basse, rispetto al prezzo pagato per lui. Tuttavia, giocare in casa potrebbe migliorare le sue performance e, con compagni come, sarà più semplice tirare verso la porta avversaria, infatti le quote per le sue conclusioni sono molto interessanti.

11 gol in 27 partite per il Pistoleiro che ha una media di un gol ogni 93 minuti con la seleçao. Il suo ultimo gol è stato quello decisivo per la vittoria del Portogallo contro la Croazia negli ottavi di finale. È rimasto invece in panchina nella partita persa contro la Spagna ai quarti. Con Cristiano Ronaldo che ha ormai 41 anni, ci si attende sempre di più dal milanista dal punto di vista realizzativo e il Galles appare come una vittima ideale.