Omari Hutchinson crede nelle possibilità del Milan. Ieri pomeriggio, nel centro di Milano, ha incontrato i tifosi rossoneri insieme a Koni De Winter al Milan Store di San Babila. A margine dell'evento ha parlato con la stampa e, quando gli è stato chiesto se la squadra possa vincere il campionato, non ha avuto esitazioni: «Certo».

Una convinzione che il giocatore ha motivato con la qualità della rosa. «Abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa», ha spiegato, riconoscendo però che in alcuni momenti manca ancora qualche leader. È un aspetto sul quale il gruppo sta lavorando e crescendo. Hutchinson guarda comunque con fiducia al futuro: «Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose».

La classifica lascia aperta la corsa. Dopo undici giornate il Milan di Amorim è quarto con 24 punti, a cinque lunghezze dalla Lazio capolista e alle spalle di Inter e Roma. Per restare agganciati alle prime posizioni servirà continuità, come ha sottolineato lo stesso giocatore: «Da qui in avanti dobbiamo continuare a vincere».

Il riscatto è il suo obiettivo

Hutchinson ha parlato anche del proprio futuro. Arrivato a fine agosto dalcon la formula del prestito con diritto di riscatto, l'esterno vuole convincere il Milan a puntare su di lui anche dopo questa stagione. Secondo Tuttomercatoweb, l'operazione prevede circa 4 milioni per il prestito e 40 per l'eventuale acquisto a titolo definitivo, cifre che il club non ha mai ufficializzato.

Il diretto interessato, però, non nasconde le proprie intenzioni: «È il mio sogno, dopo questa stagione spero di essere riscattato». E aggiunge: «Mi vedo giocare qui ancora per molto tempo…».

Intanto il suo spazio sta aumentando. «Mi sto guadagnando un po' di spazio…», ha raccontato, spiegando che l'allenatore è soddisfatto del suo lavoro, pur consapevole che ci sia ancora molto da fare. Hutchinson ha già trovato il primo gol in Serie A, nella vittoria per 2-0 a Udine.

Dell'esperienza italiana lo ha colpito soprattutto l'ambiente. «Di sicuro la passione attorno al club», ha detto, sottolineando di non aver mai vissuto qualcosa di simile in precedenza. Parole positive anche per lo staff di Amorim, che secondo il giocatore sta guidando molto bene la squadra.