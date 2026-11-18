Il telefono del Milan, quando si parla di Francesco Camarda, continua a squillare. Dopo la richiesta del Genoa, che nei giorni scorsi ha inserito il suo nome insieme a quello di Comotto, si è mosso anche un altro club di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha chiesto informazioni ufficiali sul classe 2008 in vista del mercato di gennaio.

Dietro l'interesse granata ci sarebbe soprattutto Ignazio Abate. Come scrive Tuttosport, l'allenatore conosce bene Camarda per averlo guidato nella Primavera rossonera. Un rapporto che potrebbe avere il suo peso nella scelta della prossima destinazione, considerando quanto sia importante per il giovane attaccante trovare spazio e continuità.

La concorrenza, però, non manca. La Gazzetta dello Sport segnala l'interesse di diverse società italiane: oltre al Torino, ci sarebbero Monza, Udinese, Bologna, Parma, Sassuolo, Sampdoria e Pisa. Il quotidiano rosa evidenzia anche un'altra possibilità: le piste estere sono concrete e potrebbero perfino avere la meglio sulle pretendenti italiane.

Pochi minuti a disposizione

I numeri spiegano perché un trasferimento temporaneo sia sempre più probabile. In questa prima parte di stagione Camarda ha raccolto appena 41 minuti in Serie A e 83 in Europa League, senza ancora segnare con la maglia rossonera. Davanti a lui c'è Ramos e lo spazio per mettersi in mostra è ridotto., come già accaduto con il Lecce, dove ha potuto misurarsi con il campionato di Serie A. Il contratto con il Milan, in scadenza nel 2031, garantisce comunque al club il controllo sul futuro del giocatore.

A Milanello sono in corso le valutazioni sulla formula. Nei giorni scorsi aveva preso quota l'ipotesi di un prestito secco, senza diritto di riscatto, per evitare di perdere il controllo su uno dei talenti più promettenti del vivaio. Ora sarà fondamentale individuare la destinazione giusta: Camarda ha bisogno di una squadra disposta a garantirgli un ruolo centrale e minuti con regolarità, senza la pressione che accompagna ogni sua apparizione a San Siro.