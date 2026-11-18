Paolo Scaroni, alla guida del Milan, è intervenuto a un talk sportivo organizzato da RCS, dal titolo 'Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio'. Hanno preso parte all'evento anche Giovanni Carnevali, CEO e Direttore Generale della Juventus, Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter, Paolo Scaroni stesso, Presidente di AC Milan, e Ezio Maria Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A.

Attualmente, la Serie A sembra trovarsi in una posizione difficile rispetto ad altri sport nel nostro Paese. Quali potrebbero essere le misure da adottare per migliorare la competitività del calcio?

"Riferendosi a ciò che stiamo mettendo in atto, si parla dell'idea di Gerry Cardinale. Questo professionista, con una carriera di venticinque anni nel settore sportivo, ha proposto di creare Milan Sport Entertainment. L'obiettivo è sviluppare affiancando al Milan altre discipline sportive, unendo il calcio a forme di intrattenimento, comunicazione e sfruttando il nome del Milan e Milano – città che ha un grande peso anche in Europa – per generare interesse versosport diversi e altre opportunità. Faccio un esempio: negli Stati Uniti, un mercato gigante per il mondo dello sport, il calcio occupa solamente il quinto posto tra le passioni sportive degli americani, preceduto da basket e persino hockey. Come rendere quindi il calcio, e in particolare la Serie A, allettante per il pubblico statunitense? Creando attorno al calcio una dimensione di intrattenimento, per sottolineare il fascino di Milano, la moda e lo spettacolo, sia per attrarre visibilità a livello di competizione con le altre discipline con cui lottiamo quotidianamente. Questa è l'idea che Gerry ha portato in Italia, frutto della sua vasta esperienza nel segmento sportivo, e noi proiettiamo il nostro sguardo verso il futuro su questa base. Gerry Cardinale ha affermato con fermezza che non intende mai vendere il Milan, poiché il suo piano è orientato a lungo termine. "

“Il Generali Stadium rappresenterà un'evoluzione rispetto a un semplice stadio. Riflettiamo su un cammino piuttosto complesso. Si tratta di un viaggio che ho condiviso con l'Inter a partire dal 2018-2019. Tuttavia, siamo giunti a diverse tappe significative. La prima si è verificata nel novembre scorso, quando abbiamo acquistato lo stadio di San Siro: il Meazza è di proprietà dell'Inter e del Milan, insieme a tutta l'area circostante. Così, periodicamente, leggo discussioni riguardo: 'Verrà demolito o meno? '. Beh, questa sarà una nostra scelta, poiché ci sosteniamo su un documento legale chiaro che attesta il possesso dello stadio di San Siro. Questo èstato l'inizio del nostro percorso. Il secondo punto è stata la presentazione dello stadio che abbiamo realizzato alcune settimane fa. Mi sembra che questa presentazione, relativa a un progetto realizzato da due importanti architetti, sia stata apprezzata dai milanesi e da chi lavora nel settore: uno si è concentrato sull'aspetto esterno dello stadio, mentre l'altro ha lavorato sulla distribuzione degli spazi interni. Creare un grande impianto come questo è estremamente tecnico. Infatti, come accade in situazioni nuove, si acquisiscono informazioni preziose: per esempio, ho scoperto che Manica – l'azienda che sta progettando lo stadio – ha realizzato seicento stadi in tutto il mondo. Questo dimostra che costruire uno stadio è un lavoro professionale e non un'azione improvvisata. Questo rappresenta il secondo passo. Il terzo aspetto cruciale è che Generali ha colto l'opportunità di associare il proprio nome a questo nuovo stadio, oltre a quello vecchio, dato che inizia ora la collaborazione per il Generali Stadium; hanno riconosciuto l'importanza di avere a Milano i due principali club, entrambi con una storia di successi, noti a livello mondiale e con milioni di sostenitori globali, per sfruttare questo nuovo impianto al fine di promuovere la loro immagine, direi soprattutto in Europa – dato che Generali è un'azienda molto orientata all'Europa – ma anche nel resto del mondo. Hanno individuato un'importante opportunità, poiché casi di questo tipo se ne presentano raramente. Pertanto, posso affermare che i negoziati si sono conclusi con un notevole successo”.