La Serie A si prepara a ripartire dopo la sosta per le Nazionali. In vista della dodicesima giornata di campionato sono state ufficializzate le designazioni arbitrali: Milan-Frosinone sarà diretta da Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino.

La sfida è in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00 a San Siro. Una partita importante per la formazione di Ruben Amorim, chiamata a dare continuità ai risultati ottenuti prima della pausa.

Milan-Frosinone, la squadra arbitrale completa

L'AIA ha scelto Pairetto per dirigere l'incontro tra rossoneri e ciociari. Sarà affiancato dagli assistenti Palermo e Laudato, mentre il quarto ufficiale sarà Chiffi. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Prontera nel ruolo di AVAR.

Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Palermo – Laudato

IV ufficiale: Chiffi

VAR: Pezzuto

AVAR: Prontera

Per il Milan si avvicina dunque il ritorno in campo davanti al proprio pubblico. L'appuntamento con il Frosinone rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra di Amorim, che vuole riprendere il cammino in campionato nel migliore dei modi.