Il nome è di quelli destinati a far parlare: Bruno Fernandes. Nella serata di ieri Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, e Matteo Moretto hanno analizzato il futuro del capitano del Manchester United, facendo emergere anche un possibile scenario legato al Milan. A indicare il punto di partenza è stato Moretto: «Non possiamo negare che a Bruno piacerebbe tornare in Italia».

Per il portoghese si tratterebbe di un ritorno in un campionato che conosce già. All'inizio della carriera ha vestito le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, prima di trasferirsi allo Sporting e successivamente al Manchester United, dove è diventato il punto di riferimento della squadra. Con i Red Devils ha collezionato 341 presenze ufficiali, realizzando 113 gol e servendo 111 assist.

Il tentativo del Milan in estate

Secondo quanto raccontato dai due esperti di mercato, il Milan aveva già sondato il terreno durante la scorsa estate. Romano ha spiegato che il club rossonero aveva cercato di capire se esistessero le condizioni per avviare un'operazione, ma il Manchester United aveva chiuso la porta. Nello stesso periodo, Bruno Fernandes aveva ricevuto anche offerte molto ricche dal, decidendo comunque di restare in Inghilterra.

L'interesse per il centrocampista non riguardava soltanto il Milan. Moretto ha rivelato che anche la Juventus si era informata in precedenza: mentre trattava Bernardo Silva, l'allora dirigenza bianconera guidata da Comolli avrebbe voluto approfondire la situazione del portoghese. Il successivo cambiamento dei piani societari ha però fatto tramontare questa possibilità.

Il legame con Amorim

A tenere aperto un possibile collegamento con il Milan c'è soprattutto. I due hanno condiviso l'esperienza al Manchester United e, secondo Romano, il rapporto è rimasto molto forte:. Il giornalista ha aggiunto che il centrocampista non aveva accolto positivamente l'esonero del tecnico portoghese.

Per il momento, però, non ci sono elementi per parlare di una trattativa. Lo stesso Romano ha chiarito che a oggi non esiste un negoziato concreto tra il Milan e il giocatore. La dirigenza rossonera resta attenta alla situazione, ma non ha avviato un'operazione.

Il nome del portoghese si inserisce nelle valutazioni sul futuro mercato rossonero, con la nuova gestione al lavoro sulle strategie per gennaio e per la prossima estate. Sullo sfondo ci sarebbero risorse importanti a disposizione, ma le priorità per la sessione invernale restano quelle indicate nel piano che prevede un difensore, un esterno destro e una punta. Bruno Fernandes, almeno per ora, rimane una suggestione per il futuro.