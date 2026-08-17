Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Gila ha commentato il suo trasferimento al Milan

"Essere qui per me rappresenta la realizzazione di un sogno. Fin da piccolo, come tutti, desideravo diventare un calciatore, ma raggiungere questi livelli. . . non è un'impresa semplice. È quindi un sogno per me. Ora mi impegno a mantenere un atteggiamento positivo, ad adattarmi rapidamente e a relazionarmi con i miei compagni. Sono davvero felice di far parte del Milan. Abbiamo una squadra interessante e, anche se non conosco le intenzioni della società fino alla fine del mercato, sono sicuro che abbiamo un gruppo competitivo. Lo abbiamo dimostrato in campo contro lo United e dobbiamo proseguire su questa strada".

"Un elemento cruciale in questa scelta è stato Tare. Gli sono molto grato perché è stata una delle persone che mi ha supportato maggiormente nella mia carriera e ha sicuramente portato il mio nome all'attenzione del Milan da subito, già a marzo, quando mancavano ancora diversi mesi alla conclusione della stagione. Da parte mia, ritengo di aver garantito un ottimo rendimento con la Lazio, il che mi ha reso interessante anche per Amorim. Alla fine, l'affare si è concluso ed io sono molto soddisfatto."

"Desideravo fortemente il Milan perché Tare ha espresso pareri molto positivi riguardo sia alla squadra che alla società. Poi mi ha contattato Ruben, che mi ha convinto subito a prendere questa decisione. Avere l'appoggio del tecnico e del club è stato determinante per il mio accordo. Anche se altre squadre mi hanno cercato, ho sempre visto il Milan come la scelta più adatta".