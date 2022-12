Milan, con i giallorossi ci si contende Kjaergaard. Vecchio pallino

Il danese piace molto alla dirigenza rossonera. Sono due anni che il Milan lo vorrebbe portare alla corte di Pioli. E c'è anche la Roma

Redazione Il Milanista

Secondo la stampa danese il centrocampista classe 2003 Maurits ​Kjaergaard è finito nelle mire di Milan e Roma. Attualmente al Salisburgo, sarebbe alla ricerca di un club di livello. Possibile colpo per giugno? I rossoneri riflettono. E intanto la Roma - che ha acquistato da poco Ola Solbakkendel Bodø- si guarda intorno in cerca di rinforzi. E Mourinhochiede alla dirigenza di risolvere l'affare Karsdorp che tiene banco da diverso tempo e crea attriti nello spogliatoio. Oltre all'interesse per il neroverde Davide Frattesi - che con ogni probabilità non lascerà il Sassuolo prima di quest'estate- si pensa alla mezzala del Salisburgo.

Il suo cartellino ammonterebbe a circa 15-20 milioni di euro. Ma su di lui ci sono diversi top club interessati. In realtà dalle parte di Via Aldo Rossi non si parla di un nome del tutto nuovo. Già finito nel taccuino dei rossoneri quando militava nella seconda squadra del Liefering. Le sue caratteristiche distintive sono: rapidità, visione di gioco e grande capacità nell’uno contro uno. Il Milan aveva già avuto contatti con la sua agenzia. Maldini e Massara sono rimasti impressionati dal suo talento vedendolo giocare dal vivo e adesso si riaccende la pista. Un vero e proprio colpo di fulmine. Il nome del giocatore resta nel taccuino del Diavolo (e lo è da almeno un paio d'anni oramai).

Nonostante sia ancora molto giovane, il danese ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse. L'uomo giusto per il Milan di domani? Giocatore fortemente versatile: piede mancino che può adattarsi bene sia come mezzala sinistra ma anche come esterno alto a destra o trequartista. Un vero jolly da tenere in considerazione e che piace molto anche a Pioli.