Calciomercato Milan / Colpo a gennaio: Di Marzio parla di un nome nuovo | News

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di casa Milan sulle colonne del Corriere della Sera, svelando anche alcune news molto interessanti. Per prima cosa, un focus sui vari rinnovi . Un tema assolutamente caldo per il club rossonero. Buone notizie sui fronti Bennacer e Giroud , con il Milan che conta di chiudere a breve con entrambi i giocatori. Poi, ovviamente, Rafael Leao .

L'attaccante - sempre secondo Di Marzio - potrebbe rappresentare il migliore "acquisto" dei rossoneri a gennaio. La speranza c'è e i segnali - a prescindere dalle tantissime voci di calciomercato che stanno circolando intorno al portoghese - fanno propendere all'ottimismo. Occhio però anche al vero e proprio mercato in entrata del Milan, dato che il giornalista ha parlato anche di un grosso nome nuovo che sarebbe finito in orbita rossonera per gennaio <<<