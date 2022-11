Milan Femminile: big match al Puma House of Football, arriva la Roma

Ultima partita casalinga del 2022

“Un appuntamento importante, un test per dare continuità di prestazione e risultato consapevoli delle qualità e delle proprie potenzialità, per l’ultima partita in casa del 2022 che si giocherà come sempre al Centro Sportivo Vismara – PUMA House of Football. È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla sfida al prezzo unico di 10€; ingresso a 5€, invece, per gli Under 12. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", si potrà filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo”.