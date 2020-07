Gazidis: “Maldini importantissimo, Pioli scelta giusta. Su Ibra e Gigio…”

Milan, parla Gazidis

MILANO – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è così espresso, come riportato da Il Corriere della Sera, su alcune questioni fortemente attuali in casa rossonera: “Abbiamo scelto Pioli perché è la persona giusta per allenare il Milan che abbiamo in mente noi. Quindi non solo per gli ultimi risultati o perché da qui alla prossima stagione manca davvero poco tempo. Ma per come ha fatto giocare la squadra, in maniera divertente, verticale, moderna. E per la sua serietà, la sua professionalità. Non ha mai messo se stesso davanti alla squadra e al progetto. Così fa un vero manager. Ecco perché lo abbiamo scelto. Oltre a essere un grande allenatore, Stefano Pioli è un grande uomo”.

SU MALDINI: “Ha due anni di contratto e mi aspetto che rimanga. Ci sentiamo tutti i giorni, il suo apporto è importantissimo”.

SU IBRAHIMOVIC: “Non so dire se ora Ibra abbia più possibilità di restare. Ci ha dato una grande mano, da quando è arrivato. Ci ha messo passione, istinto, talento. Ha aiutato i più giovani. Un giocatore fenomenale. Decideremo insieme”.

SU DONNARUMMA: "Una bandiera, un simbolo, incredibile abbia solo 21 anni, spero che le nostre strade continuino insieme".