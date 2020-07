News Milan, Pioli non si arrende e chiama Gazidis: ecco la sua richiesta!

News Milan, Pioli ha le idee chiare: ecco cosa vuole

MILAN NEWS – La società rossonera ha deciso di puntare su Stefano Pioli anche per i prossimi due anni. Ivan Gazidis è in contatto costante con l’allenatore del Milan, con il quale ha cominciato a pianificare il mercato. Come rivela La Gazzetta dello Sport il tecnico di Parma ha già avanzato all’amministratore delegato del Diavolo la prima pesantissima richiesta: sarebbe una priorità assoluta per Pioli, ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE