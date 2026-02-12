Milan, Allegri fa chiarezza sulla formazioni titolare: le parole

Domani ci sarà Pisa-Milan alle 20:45 all'Arena Garibaldi e Allegri ha chiarito diversi aspetti sulla formazione titolare

Alla vigilia del match contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa riguardo agli infortunati: “Pulisic ha praticato il primo allenamento di gruppo ieri, è disponibile ma ha solo quindici minuti di gioco nelle gambe. Leao sta decisamente meglio. Gimenez sta migliorando notevolmente e in circa un mese potrà tornare a disposizione. Saelemaekers sarà ancora assente, ma sta recuperando significativamente e vedremo se sarà pronto per il match contro il Como”.

Leao potrebbe essere titolare?

“Devo osservare l’ultimo allenamento di oggi per prendere una decisione sulla formazione. Abbiamo tre partite in programma: venerdì, mercoledì e domenica. Devo prevedere chi far giocare domani, mercoledì e domenica. Il match più rilevante è quello di domani. Le partite ora durano 100 minuti, e nell’ultima mezz’ora le sostituzioni diventano fondamentali. Fino a questo momento, i cambi hanno avuto un grande impatto: le sostituzioni che entrano dal sessantesimo minuto in poi determinano il risultato finale”.