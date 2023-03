Florenzi si racconta: “Quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata…”

Alcune confidenze shock del terzino rossonero: "Ci sono stati momenti in cui volevo mollare tutto..."

Redazione Il Milanista

L'ex terzino giallorosso si è raccontato a StarCasinò Sport. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Florenzi.

Il percorso in Champions League del Milan e l'andamento in campionato- “I ragazzi hanno fatto una prestazione importante con il Tottenham, serviva a tutto il gruppo. Abbiamo passato dei momenti non facili. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo impegnarci ancora di più per continuare questo sogno. Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham."

La situazione legata all'infortunio – “Un infortunio il mio che difficilmente si vede in questo sport. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia - la cosa per me più importante - che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”.

Il rapporto con il mister - "Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi".