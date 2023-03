Mercato Milan / Colpo da 25 milioni: “Ecco chi vuole comprare Maldini” | News

1 di 2 Rinnovamento in vista

Dopo un inizio di 2023 col freno a mano tirato e che ha portato in dote risultati molto negativi, ora il Milan sta rialzando la testa. Le ultime prestazioni e gli ultimi risultati sono stati decisamente convincenti, merito soprattutto delle intuizioni di mister Pioli. La difesa a tre ha regalato nuova solidità alla retroguardia rossonera. Un cambio tattico decisamente importante e che potrebbe avere grossi riflessi anche sulle strategie di mercato del Milan.

Kalulu, Tomori e la sorpresa Thiaw formano un trio davvero importante. Ma avranno bisogno anche di rincalzi e sostituti di spessore. Da definire il futuro di Gabbia, che potrebbe partire in prestito. E anche Kjaer non è ancora certo della riconferma. A prescindere dal loro futuro, il Milan dovrà comunque rimpolpare il reparto difensivo con almeno un altro giocatore di qualità. E, stando alle ultime news in merito, Maldini avrebbe anche già individuato il nome giusto sul quale puntare <<<