Florenzi: “Lo scudetto con il Milan? È stato incredibile”

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A in cui ha parlato dello scudetto vinto con il Milan

“È stata una cosa incredibile perchè è stato un anno davvero particolare. Noi quell’anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all’Inter che era prima. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo. Non c’era nè Leao, nè Theo, nè Ibra, nè Kjaer, nè Florenzi: c’era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia l’ingrediente segreto per vincere”