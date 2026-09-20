Nel suo canale YouTube, il famoso giornalista ha esaminato e discusso tutte le sfide del weekend di Serie A e, in questo contesto, si è concentrato su Lazio-Milan. Ecco il suo intervento.

Stefano Pioli riparte dalla Turchia?

“Pulisic funge da catalizzatore, accelera il gioco e il suo ingresso è stato molto positivo. La questione riguardante Estupinian è probabilmente quella più delicata, considerando il suo passato poco fortunato. Certo, si deve tenere conto della visione di Amorim riguardo ai terzini, ma Bartesaghi merita ora maggiore attenzione rispetto a Estupinian, perché può offrire un contributo offensivo pur essendo un terzino e non un'ala o un giocatore d'attacco. Bartesaghi ha talento e buona velocità, ma non è stato lui a scendere in campo; al suo posto è entrato Diego Moreira, colui che ha vivacizzato il pomeriggio degli spettatori milanesi. ”Il, squadra turca che durante l’ultima finestra di trasferimenti ha ingaggiato Mohamed Salah, sta cercando un nuovo allenatore e dopo aver ricevuto un rifiuto da Raffaele Palladino, che desidera allenare in una grande squadra italiana o in Premier League, ha iniziato a contattare Stefano Pioli, ex allenatore del Milan attualmente senza incarico dopo la sua esperienza con la Fiorentina terminata a novembre 2025. Questa mattina Il Giornale riporta che l’allenatore emiliano sta valutando l'opzione di trasferirsi in Turchia. Oltre a Salah, nelgiocano anche l'attaccante Franculino, i centrocampisti Fabinho e Malinovskyi, e l'ex portiere dell’Inter, Onana.