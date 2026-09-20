Ci saranno ulteriori modifiche nella formazione titolare del Milan guidato da Ruben Amorim. Per la sesta volta su sei, a meno di sorprese straordinarie, il mister rossonero modificherà le sue decisioni iniziali. Questa sera il Diavolo accoglie il Lecce a San Siro alle 20. 45 e ha urgente bisogno di conquistare tre punti per non affrontare la lunga pausa per le Nazionali con maggiori incertezze che certezze. Secondo le voci, l’allenatore portoghese dovrebbe comunque concedere opportunità a tutti i calciatori ritenuti importanti all’interno della squadra.

Amorim studia un nuovo trequartista

Nella formazione ideale del Milan, sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos si colloca il trequartista Christian Pulisic, che oggi avrà finalmente l’opportunità di iniziare una partita dall'inizio. Accanto a lui, la competizione è vivace, ma alla fine dovrebbe prevalere Alexis Saelemaekers, che si trova in vantaggio rispetto al giovane. Per l’ex giocatore di Hellas Verona e Catanzaro, ci sarà un turno di riposo in panchina, con la possibilità di dimostrarsi un’arma efficace a partita in corso, come accaduto a Torino contro la Juventus.