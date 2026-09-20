Dopo aver ottenuto le prime due vittorie del torneo, una in trasferta contro il Torino e l’altra tra le mura amiche contro il Venezia, il Milan ha affrontato un momento difficile. I rossoneri hanno ottenuto due pareggi consecutivi in campionato, uno contro la Juventus e l’altro contro la Lazio, entrambe le partite si sono svolte lontano da casa, seguite poi da una sconfitta interna in Europa contro il Benfica. Oggi, il giornalista Carlos Passerini ha parlato nel suo articolo sul Corriere della Sera per condividere le sue riflessioni a poche ore dalla sfida Milan-Lecce.

Carlos Passerini esprime le sue considerazioni in vista della partita del Milan di stasera contro il Lecce

"Non è più accettabile vedere un Milan come quello che mercoledì scorso ha ceduto al Benfica, collezionando una brutta figura nel suo esordio in coppa. È necessaria una svolta, chiara e immediata, già questa sera a San Siro contro il Lecce di Di Francesco. Due vittorie e due pareggi: il percorso in campionato non è stato negativo in termini di risultati, ma a preoccupare è piuttosto il calo delle prestazioni. Niente affatto un gioco dominante: pochi gol realizzati, troppi subiti, una condizione fisica da rivedere. "