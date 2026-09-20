Il Milan torna protagonista in campionato e oggi, domenica 20 settembre, affronta il Lecce a San Siro. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica in Europa League, i rossoneri cercano una risposta davanti ai propri tifosi. Tra i temi più attesi ci sono le scelte di Ruben Amorim e la possibile presenza dal primo minuto di Christian Pulisic.

Pulisic, possibile occasione dal primo minuto

Dopo aver festeggiato il 28° compleanno, Christian Pulisic potrebbe trovare spazio dall’inizio. L’attaccante statunitense ha finora raccolto soltanto alcuni spezzoni contro Lazio e Benfica, ma punta a ritrovare continuità e a tornare decisivo negli ultimi metri.

Il suo eventuale impiego dal primo minuto sarebbe una delle novità più interessanti della formazione rossonera.

Amorim cerca una reazione dopo il Benfica

La sconfitta europea ha lasciato al Milan la necessità di migliorare la produzione offensiva e la continuità durante la gara. In conferenza stampa, Amorim ha riconosciuto che la squadra deve ancora trovare il giusto equilibrio e creare un numero maggiore di occasioni da gol.

Il tecnico ha inoltre difeso il ricorso alle rotazioni, spiegando che le proprie decisioni dipendono anche dal lavoro svolto in settimana e dalle condizioni fisiche dei giocatori.

San Siro, una nuova occasione per i rossoneri

La partita contro il Lecce rappresenta il quinto impegno di campionato per il Milan, che arriva all’appuntamento con otto punti conquistati nelle prime quattro giornate. I rossoneri sono ancora imbattuti in Serie A, ma nelle ultime due gare hanno raccolto soltanto pareggi.

L’obiettivo è ritrovare il successo e dare una risposta dopo il passo falso europeo. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45 a San Siro.