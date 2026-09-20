Manca sempre meno alla gara contro il Lecce di stasera e Amorim continua ad elaborare i primi undici titolari
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo un avvio deludente in Europa, il Milan guidato da Ruben Amorim si concentra nuovamente sul campionato prima della lunga pausa che si estende da settembre a ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per la partita della quinta giornata di Serie A: a San Siro, con fischio d'inizio fissato per domenica 20 settembre alle 20:45, affronteranno il Lecce. Di seguito vengono fornite tutte le informazioni pertinenti sul match: formazioni probabili, le ultime notizie, gli arbitri e dove seguire l'incontro.
La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan
11 Pulisic 56 Saelemaekers
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 22 Moreira, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Moreira-Estupinan (45-55) - Cisse-Saelemaekers (30-70)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
Le ultime notizie dai campiRuben Amorim utilizzerà il suo schema preferito: il 3-4-2-1. Maignan sarà confermato tra i pali con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo vedrà il rientro di Gila insieme a De Winter e Pavlovic. Sono attesi, invece, cambiamenti nella zona di centrocampo e in avanti. Non sarà probabilmente ancora il momento di vedere Diego Moreira titolare: il belga è leggermente sfavorito rispetto a Estupinan. A destra dovrebbe essere confermato Chukwueze. In mezzo ci saranno di nuovo Modric e Rabiot, con la trequarti che vedrà Pulisic alla sua prima partita da titolare: accanto a lui, favorito Saelemaekers. Come unica punta, chiaramente, Gonçalo Ramos.
© RIPRODUZIONE RISERVATA