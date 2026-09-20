Dopo un avvio deludente in Europa, il Milan guidato da Ruben Amorim si concentra nuovamente sul campionato prima della lunga pausa che si estende da settembre a ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per la partita della quinta giornata di Serie A: a San Siro, con fischio d'inizio fissato per domenica 20 settembre alle 20:45, affronteranno il Lecce. Di seguito vengono fornite tutte le informazioni pertinenti sul match: formazioni probabili, le ultime notizie, gli arbitri e dove seguire l'incontro.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)

16 Maignan34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan11 Pulisic 56 Saelemaekers9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 22 Moreira, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Moreira-Estupinan (45-55) - Cisse-Saelemaekers (30-70)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime notizie dai campi

utilizzerà il suo schema preferito: il 3-4-2-1.sarà confermato tra i pali con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo vedrà il rientro diinsieme a. Sono attesi, invece, cambiamenti nella zona di centrocampo e in avanti. Non sarà probabilmente ancora il momento di vederetitolare: il belga è leggermente sfavorito rispetto a. A destra dovrebbe essere confermato. In mezzo ci saranno di nuovo, con la trequarti che vedràalla sua prima partita da titolare: accanto a lui, favorito. Come unica punta, chiaramente,