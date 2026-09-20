Il Milan è ancora alla ricerca della propria identità definitiva. Ruben Amorim, nelle recenti dichiarazioni, ha riconosciuto i progressi compiuti dai rossoneri, ma ha anche sottolineato alcuni aspetti sui quali intervenire per rendere la squadra più completa.

Il possesso non basta

Il tecnico ha spiegato che il Milan è riuscito in diverse occasioni a controllare il gioco, mantenendo il pallone e portando molti uomini nella metà campo avversaria. Un dato che, però, non si è sempre tradotto in occasioni da gol.

La squadra deve riuscire a trasformare il possesso in situazioni più pericolose, trovando soluzioni efficaci anche contro avversari che scelgono di difendersi con un blocco basso.

Fluidità e organizzazione da migliorare

Tra gli aspetti evidenziati da Amorim c’è la necessità di trovare maggiore fluidità nella manovra. Il Milan sta lavorando per migliorare i collegamenti tra i reparti e mantenere un equilibrio più stabile durante le partite.

L’obiettivo è evitare che il controllo del pallone rimanga fine a sé stesso e riuscire, invece, a costruire azioni più incisive senza perdere compattezza.

Un percorso ancora in evoluzione

Amorim ha ribadito che la squadra è in una fase di crescita. Le prestazioni hanno mostrato momenti positivi, ma anche margini di miglioramento che riguardano il collettivo e non soltanto i singoli.

Il lavoro dello staff sarà quindi orientato a rendere il Milan più continuo, organizzato e capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco.