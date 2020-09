EuroMilan, Ibrahimovic mostra i muscoli: partita la missione Shamrock

Milan, missione Shamrock Rovers

MILANO – Per il primo appuntamento decisivo della stagione il Milan è pronto. Con tutti, sostanzialmente, i suoi uomini migliori. 644 giorni dopo l’ultima volta, i rossoneri riassaporeranno il gusto di una gara europea nei preliminari di Europa League in casa dello Shamrock Rovers.

Per passare il turno (è gara secca) Pioli si affiderà ai suoi uomini migliori, apparsi molto carichi in allenamento e già abbastanza in forma nelle amichevoli pre-campionato. Presenti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Ibrahimovic (tornato ad allenarsi a pieno in gruppo, mostrando i muscoli, dalla contusione alla gamba destra) e l’ultimo arrivato Tonali; l’ex Brescia è stato inserito nella lista UEFA, ma, considerando il suo stato di forma, potrebbe esordire ufficialmente con la maglia del Milan lunedì prossimo contro il Bologna in Serie A.