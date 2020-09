News Milan – Occasione pazzesca, c’è l’annuncio: “Pioli lo vuole!”

News Milan, l’annuncio su Twitter: “Piace parecchio a Pioli”

MILAN NEWS – La campagna acquisti del Milan è stata tra le migliori in Italia finora. Un mercato ricco di colpi sorprendenti, che non sembra ancora nemmeno vicino all’essere chiuso. È noto che in questo periodo possano presentarsi delle occasioni impreviste, e pare sia proprio quello che sta accadendo a Maldini. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo di livello per la difesa, e stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, potrebbero averlo trovato.

“Il rinnovo di German Pezzella con la Fiorentina resta in stand-by. Ci provano Milan (piace parecchio a Pioli) e club spagnoli” – ha scritto il giornalista su Twitter. Approfittare di un rinnovo mancato permetterebbe a Maldini di assicurarsi un difensore di livello, ormai veterano della Serie A, ad un prezzo più che vantaggioso. L’inserimento in rosa di Pezzella aggiungerebbe talento ed esperienza alla retroguardia rossonera. Presto si conosceranno le novità della trattativa tra la Fiorentina e il suo capitano per il rinnovo, ma non è da escludere che Pezzella possa spingere per avere un’occasione in un grande club come il Milan. Non si tratterebbe comunque dell’unico affare in ballo tra i rossoneri e i viola: l’asse che collega Milano e Firenze sembra destinato a scaldarsi da mesi.

Oltre alle tante suggestioni su Chiesa, il Milan ha sempre visto in Nikola Milenkovic uno degli obiettivi principali di questa estate. Il gigante serbo sembrerebbe però costare troppo: Commisso ha già rifiutato uno scambio con Paquetá e continua a chiedere 40 milioni. L'affare Pezzella avrebbe dei costi decisamente più contenuti e la dirigenza viola, non potendo contare su un contratto solido, potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio nella trattativa col Milan.