Il Milan entra nella fase decisiva della preparazione alla trasferta contro il Sassuolo. A Milanello, Ruben Amorim continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, con aggiornamenti importanti sulle condizioni di alcuni giocatori. Se da una parte arrivano segnali incoraggianti per Pervis Estupiñán, dall'altra resta da chiarire il percorso di recupero di Alexis Saelemaekers, alle prese con un problema alla caviglia destra.

Estupiñán migliora: cresce la fiducia per il Sassuolo

Le notizie più positive riguardano Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, costretto a saltare l'ultima partita della propria Nazionale per una lieve distorsione al ginocchio, starebbe meglio rispetto ai giorni scorsi.

Lo staff medico rossonero è chiamato a valutare le sue condizioni per capire se potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo e rendersi disponibile per la trasferta di domenica. Un suo recupero sarebbe importante per Amorim, che deve gestire le alternative sulle corsie esterne.

Saelemaekers, attesa per gli accertamenti

Situazione più delicata per Saelemaekers. Il problema alla caviglia destra, già operata nel 2024 per una frattura del malleolo mediale, continua a tenere in apprensione il club.

Dopo gli ultimi accertamenti, il Milan ha comunicato che la caviglia ha perso stabilità in corrispondenza del precedente intervento chirurgico. Il giocatore dovrà sottoporsi a ulteriori valutazioni specialistiche per individuare il percorso terapeutico più appropriato.

Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni potrebbe essere presa una decisione sulla necessità di un intervento chirurgico. Al momento, quindi, i tempi di recupero restano da definire.

Amorim prepara la sfida contro il Sassuolo

Nel frattempo, il tecnico portoghese sta concentrando il lavoro sulla partita di domenica 11 ottobre, quando il Milan sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium con calcio d'inizio alle 18:00.

La squadra rossonera arriva all'appuntamento dopo il successo per 3-0 contro il Lecce e vuole ripartire con un risultato positivo anche lontano da San Siro. Amorim sembra orientato a confermare la difesa a quattro, con Davide Bartesaghi tra le opzioni per la fascia sinistra.

La gestione degli infortuni e il recupero dei giocatori reduci dagli impegni internazionali saranno determinanti per le scelte definitive. Il Milan vuole presentarsi a Reggio Emilia nelle migliori condizioni possibili, anche in vista del fitto calendario che attende la squadra nelle prossime settimane.