Il Milan prepara la trasferta contro il Sassuolo. Ruben Amorim valuta la formazione dopo la rifinitura a Milanello: Estupinan recupera dall'infortunio al ginocchio.
Leao-Milan, addio in estate?
È il giorno delle ultime valutazioni in casa rossonera. Il Milan si prepara alla trasferta contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18:00 al Mapei Stadium, e Ruben Amorim è chiamato a definire le scelte per la formazione iniziale. La seduta di rifinitura a Milanello rappresenta un passaggio importante per valutare le condizioni dei giocatori e sciogliere gli ultimi dubbi in vista della gara contro la squadra guidata da Alberto Aquilani.
Estupinan recupera e torna tra i convocati
La notizia più positiva riguarda Pervis Estupinan. Il laterale rossonero ha recuperato dall'infortunio al ginocchio rimediato durante gli impegni con la propria nazionale ed è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore.
Il suo rientro amplia le possibilità di scelta sulla fascia e offre ad Amorim un'alternativa in più in vista di una partita importante per il cammino in campionato. Dopo lo stop, il giocatore punta a ritrovare gradualmente il ritmo partita e a mettersi nuovamente a disposizione della squadra.
Rifinitura a Milanello, Amorim valuta le ultime scelte
La giornata di vigilia è dedicata soprattutto alla preparazione tattica e alla verifica delle condizioni fisiche del gruppo. Durante l'allenamento, lo staff tecnico può raccogliere le ultime indicazioni prima di stabilire l'undici da schierare contro i neroverdi.
Il tecnico dovrà valutare le alternative nei diversi reparti, tenendo conto della condizione dei singoli e delle caratteristiche dell'avversario. Il rientro di Estupinan rappresenta un'opzione in più, ma soltanto le decisioni finali dell'allenatore chiariranno quale sarà il suo impiego.
© RIPRODUZIONE RISERVATA