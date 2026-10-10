È il giorno delle ultime valutazioni in casa rossonera. Il Milan si prepara alla trasferta contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18:00 al Mapei Stadium, e Ruben Amorim è chiamato a definire le scelte per la formazione iniziale. La seduta di rifinitura a Milanello rappresenta un passaggio importante per valutare le condizioni dei giocatori e sciogliere gli ultimi dubbi in vista della gara contro la squadra guidata da Alberto Aquilani.

Estupinan recupera e torna tra i convocati

La notizia più positiva riguarda Pervis Estupinan. Il laterale rossonero ha recuperato dall'infortunio al ginocchio rimediato durante gli impegni con la propria nazionale ed è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore.

Il suo rientro amplia le possibilità di scelta sulla fascia e offre ad Amorim un'alternativa in più in vista di una partita importante per il cammino in campionato. Dopo lo stop, il giocatore punta a ritrovare gradualmente il ritmo partita e a mettersi nuovamente a disposizione della squadra.

Rifinitura a Milanello, Amorim valuta le ultime scelte

La giornata di vigilia è dedicata soprattutto alla preparazione tattica e alla verifica delle condizioni fisiche del gruppo. Durante l'allenamento, lo staff tecnico può raccogliere le ultime indicazioni prima di stabilire l'undici da schierare contro i neroverdi.

Il tecnico dovrà valutare le alternative nei diversi reparti, tenendo conto della condizione dei singoli e delle caratteristiche dell'avversario. Il rientro di Estupinan rappresenta un'opzione in più, ma soltanto le decisioni finali dell'allenatore chiariranno quale sarà il suo impiego.