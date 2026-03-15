Milan, Estupinan ancora titolare? Le ultime

16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
In panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Pervis Estupinan, dopo aver deciso il derby la settimana scorsa, dovrebbe essere confermato come titolare a sinistra anche stasera nella trasferta contro la Lazio. Lo riporta oggi il Corriere della Sera, specificando che l’esterno sudamericano ha la priorità su Davide Bartesaghi per un posto dal primo minuto sulla fascia sinistra contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.