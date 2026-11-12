Nella corsa a Endrick sarebbe emerso un ostacolo inatteso, legato alla fede religiosa del giocatore. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante del Real Madrid, che si definisce un atleta di Cristo e manifesta apertamente la propria fede evangelica, avrebbe qualche perplessità all'idea di indossare la maglia di una squadra soprannominata «il Diavolo». Una ricostruzione che ha trovato spazio anche sui media brasiliani, ma che è stata successivamente smentita.

L'entourage del classe 2006 ha escluso categoricamente che la religione possa influenzare la scelta della prossima squadra. Le indiscrezioni circolate in Italia sarebbero quindi prive di fondamento. Anche ambienti vicini al calciatore avrebbero chiarito che la fede non rappresenta un ostacolo nella valutazione delle possibili destinazioni.

La Roma resta in corsa

La smentita non cambia gli altri aspetti della trattativa.. Un altro fattore potrebbe essere l'amicizia con Wesley, già presente nella squadra giallorossa. La formula allo studio sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid.

Anche il Milan continua a seguire la situazione. I rossoneri possono contare sui rapporti tra Gerry Cardinale e il management di Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano. Già durante la scorsa estate ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento al Real Madrid, frenato dalla volontà di José Mourinho di trattenere il giocatore.

Adesso lo scenario è cambiato. In questa stagione Endrick ha raccolto appena 141 minuti in sette presenze tra Liga e Champions League. Numeri lontani da quelli della scorsa esperienza in prestito al Lione, dove aveva realizzato 8 gol e fornito 8 assist in 21 partite. Anche dal ritiro della nazionale brasiliana, l'attaccante ha manifestato il desiderio di trovare maggiore continuità.

Il Milan vorrebbe mettere il brasiliano a disposizione di Rúben Amorim per ampliare le soluzioni offensive in vista della seconda parte della stagione. La dirigenza, però, valuta anche altre possibilità, tra cui Nicolò Tresoldi del Bruges, come raccontato nel nostro approfondimento sulle due opzioni sul tavolo, Tresoldi o Endrick. Sul giovane attaccante del Real Madrid, oltre a Milan e Roma, hanno manifestato interesse anche Arsenal e Sporting.