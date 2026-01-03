Costacurta sul Milan: “Questa squadra ci tiene ad essere vincente”

Costacurta analizza la vittoria del Milan contro il Cagliari: squadra solida, vincente e con una chiara mentalità orientata al successo.

La vittoria rossonera di ieri sera è stata commentata anche dall’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport. Costacurta ha fatto i complimenti alla squadra di Allegri, che si è dimostrata solida e vincente annullando completamente il Cagliari, pur lasciando trasparire anche qualche leggera perplessità sul piano del gioco.

Le parole di Costacurta

“È un Milan vincente quello di ieri sera. Vincente anche perché faccio fatica a dire altro, penso però che questa squadra ci tenga a essere vincente, a tornare dove le appartiene, ai ranghi del Milan. Un altro clean sheet, ci sono delle belle notizie. Quando uno interrompe questa serie del Cagliari che era in forma senza neanche subire un tiro in porta è un bel segno. Diciamo un Milan vincente.”

Sull’approccio del Milan nel secondo tempo:

“Un secondo tempo dove il Milan è entrato meglio del Cagliari. Sul gol c’è una bella verticalizzazione. Il secondo tempo il Milan lo ha preso in mano, non ha rischiato niente. Partita solida da parte dei difensori e dei centrocampisti, molto solida. Cagliari mai così evanescente, quindi complimenti al Milan”.