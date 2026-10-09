Samuel Chukwueze vuole ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel Milan. Dopo una stagione complicata e il prestito al Fulham, l’esterno nigeriano sembra aver ritrovato entusiasmo e continuità sotto la guida di Ruben Amorim. In vista della ripresa del campionato, il numero 21 rossonero ha anche anticipato il rientro dagli impegni con la Nigeria, tornando a lavorare a Milanello prima degli altri nazionali.

Chukwueze, la fiducia di Amorim è decisiva

Il rapporto con il nuovo allenatore sembra aver restituito al giocatore una centralità che nella passata stagione era mancata. Come raccontato dallo stesso Chukwueze in un’intervista a Footy-Africa, la possibilità di giocare con maggiore regolarità rappresenta uno stimolo importante per continuare a crescere e dimostrare il proprio valore.

L’esterno ha spiegato di voler ripagare la fiducia ricevuta attraverso prestazioni convincenti e un contributo concreto alla squadra. La continuità di impiego, anche per tutti i novanta minuti, gli trasmette la convinzione di poter diventare una pedina utile nel progetto tecnico rossonero.

Il nuovo ruolo e le prospettive per il Milan

Amorim sta sperimentando Chukwueze anche in una posizione diversa rispetto a quella abituale: il nigeriano viene impiegato sulla fascia, con compiti che richiedono attenzione in entrambe le fasi. Una soluzione che permette al tecnico di sfruttare la sua velocità e la capacità di saltare l’uomo, cercando al tempo stesso un maggiore equilibrio tattico.

I primi segnali della stagione sono incoraggianti: Chukwueze ha iniziato diverse partite di campionato da titolare e ha già fornito due assist. Numeri che raccontano un avvio differente rispetto alle difficoltà vissute nella precedente annata.

Rientro anticipato a Milanello: un segnale importante

Un altro indizio della sua voglia di convincere Amorim è arrivato durante la sosta per le nazionali. Chukwueze ha concluso in anticipo gli impegni con la Nigeria e, come riportato da Sky Sport, è tornato a Milanello il 6 ottobre per riprendere subito il lavoro con il gruppo.

Il gesto gli ha consentito di prepararsi in anticipo alla trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre. Ora il nigeriano vuole trasformare la fiducia dell’allenatore in prestazioni sempre più convincenti, ritagliandosi uno spazio stabile in una stagione che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza della sua esperienza rossonera.