Dopo tre settimane di pausa, il Milan è pronto a tornare in campo. Oggi, domenica 11 ottobre, i rossoneri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium nella sesta giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle ore 18:00. Ruben Amorim vuole ripartire con una vittoria e, per farlo, potrebbe affidarsi a una soluzione particolarmente offensiva, puntando sulla qualità e sulla velocità dei suoi uomini migliori.

Amorim punta sulla qualità in attacco

Tra le possibili novità di formazione spicca l'idea di schierare contemporaneamente Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Diego Moreira e Gonçalo Ramos. Una soluzione che permetterebbe al Milan di aumentare la propria pericolosità negli ultimi metri e di mettere maggiormente sotto pressione la difesa neroverde.

Chukwueze potrebbe partire largo a destra, mentre Moreira avrebbe il compito di attaccare la fascia opposta. Alle loro spalle o alle spalle della punta agirebbe Pulisic, giocatore capace di muoversi tra le linee e creare occasioni grazie alla propria imprevedibilità. In avanti, invece, Ramos sarebbe chiamato a sfruttare il lavoro dei compagni per ritrovare il gol anche con la maglia rossonera.

Chukwueze cerca continuità, Moreira vuole confermarsi

Per Chukwueze la sfida contro il Sassuolo rappresenta un'occasione per guadagnare spazio e dimostrare di poter essere una risorsa importante nel progetto tecnico di Amorim. La sua velocità e la capacità di saltare l'uomo possono offrire al Milan una soluzione utile per allargare il gioco e creare superiorità sulle corsie esterne.

Dall'altra parte, Moreira arriva da un periodo positivo e potrebbe essere premiato con una maglia da titolare. L'esterno ha mostrato di poter incidere anche entrando a gara in corso, ma la possibilità di partire dall'inizio gli consentirebbe di mettere in mostra le proprie qualità con maggiore continuità.

Pulisic chiamato a ispirare Gonçalo Ramos

Un altro elemento fondamentale sarà Christian Pulisic. Il suo movimento tra le linee può aiutare il Milan a rendere la manovra meno prevedibile e a creare occasioni per il centravanti portoghese.

Ramos arriva da una parentesi internazionale positiva, durante la quale ha trovato la rete in tre partite consecutive con il Portogallo. Ora l'obiettivo è trasferire quella fiducia anche in campionato, interrompendo il periodo senza gol con la maglia rossonera.

Amorim ha chiarito che il suo compito è migliorare il rendimento collettivo, non costruire il gioco esclusivamente attorno a un singolo attaccante. Per questo sarà importante aumentare il numero delle occasioni e accompagnare con più uomini le azioni offensive.

Sassuolo-Milan, una ripartenza da non sbagliare

La gara del Mapei Stadium apre una fase intensa per i rossoneri, attesi da numerosi impegni nelle prossime settimane. La gestione delle energie sarà quindi importante, ma Amorim vuole iniziare subito con il piede giusto.

L'eventuale scelta di un quartetto offensivo composto da Chukwueze, Pulisic, Moreira e Ramos rappresenterebbe un segnale chiaro: il Milan vuole tornare dalla trasferta emiliana con una prestazione convincente e tre punti. Le indicazioni della vigilia suggeriscono questa possibilità, anche se la formazione ufficiale chiarirà soltanto a ridosso del calcio d'inizio le intenzioni definitive dell'allenatore.