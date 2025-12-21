Cassano: “Napoli-Milan? Per i rossoneri 0 tiri in porta”

Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol in cui ha parlato della sconfitta del Milan contro il Napoli

Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol in merito alla sconfitta del Milan con il Napoli:

“Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero parate. Milan molto lento, niente di che. Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha strameritato di vincere. Ovviamente la partita l’ha vinta quel genio in panchina di Conte, che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori e per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Quando uno è un genio vince le partite così. Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”.