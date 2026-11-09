Il successo conquistato a Marassi ha soddisfatto anche Gerry Cardinale, che ha seguito la partita dagli Stati Uniti. Il numero uno di RedBird ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Ruben Amorim, capace di reagire immediatamente alla sconfitta in Europa League e di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il proprietario rossonero ha commentato positivamente la prestazione del Diavolo, sottolineando la determinazione dei giocatori.

Cardinale soddisfatto: “La squadra ha mostrato grinta e determinazione”

“La squadra ha mostrato grinta, determinazione e la voglia di vincere. Avanti così”.

Poche parole, ma significative, quelle pronunciate da Cardinale dopo il successo contro il Genoa. Il patron rossonero si aspettava una risposta convincente dopo la brutta prestazione europea e ha accolto con soddisfazione il risultato ottenuto dalla formazione di Amorim.