Capello: “Il Milan mi ha formato, devo ringraziare Berlusconi…”

Mister Fabio Capello indica il Milan come la squadra a cui è più legato: "Il presidente Berlusconi mi ha aiutato a crescere come allenatore".

Lo storico allenatore, tra le altre squadre anche rossonero, Fabio Capello, in un’intervista pubblicata sul canale YouTube ON Sport, nel corso della chiacchierata, parlando delle squadre della propria carriera, ha provato ad indicare quella che è la squadra che gli sta più a cuore, rispondendo proprio il Milan. Di seguito un estratto.

Le parole di Capello

“La squadra che mi sta più a cuore è il Milan, è la squadra che mi ha formato. Da giocatore, la Juventus è la squadra con cui ho vinto di più. Da allenatore, la squadra che mi ha emozionato di più è il Real Madrid. Ma il Milan è stata la mia ultima squadra da giocatore e quella con cui ho vinto il mio ultimo campionato, raggiungendo un numero importante di titoli. Ma soprattutto, devo ringraziare il presidente Berlusconi, che mi ha aiutato a crescere come allenatore e mi ha permesso di costruire la carriera che ho avuto“.