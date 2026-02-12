Milan, Allegri: “Infortuni? Sono parte della stagione…”

Il tecnico del Milan ha presentato la conferenza in occasione della partita di domani contro il Pisa: ecco un estratto

Alla vigilia del match contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa riguardo alla sua squadra:

Come stanno i giocatori? Ieri abbiamo sentito parlare di una cena. . .

“La cena è stata organizzata perché alcuni dovevano coprire delle sanzioni pecuniarie. Domani giocheremo dopo una pausa di 10 giorni. La buona notizia è che quasi tutti i giocatori sono tornati disponibili. Ci apprestiamo a questa sesta trasferta in nove partite. Un buon risultato domani potrebbe darci una grande spinta”.

Il periodo di inattività di alcuni atleti può rivelarsi utile?

“Non si tratta di sfortuna, gli infortuni sono parte della stagione. La cosa positiva è che Pulisic e Leao hanno avuto meno minuti di gioco finora e saranno fondamentali per il finale della stagione. Dobbiamo essere astuti e anche fortunati nelle nostre scelte. È essenziale capire che i particolari fanno la differenza: ora non abbiamo più il tempo per riprendere, non siamo più nella prima parte del campionato”.

Quali sono le caratteristiche di questo team?

“Una squadra che ha voglia di riscatto, con valori forti, che si allena ogni giorno per migliorarsi e ha un obiettivo chiaro: ottenere i risultati la domenica”.