Christian Pulisic ha ricevuto una proposta incredibile dal New York City: il Milan lo considera incedibile, ma l'americano sta riflettendo.

Le cifre

Durante le discussioni che hanno preceduto la nomina dia coach del Milan, il mister portoghese e il proprietario rossoneroerano completamente d'accordo su un punto fondamentale:è un giocatore non trasferibile. Specialmente con il futuro di Rafa Leao così incerto, la nuova dirigenza del Milan vuole puntare fortemente sul calciatore statunitense. Tuttavia, c'è una minaccia in arrivo:L'interesse per il calcio negliè ai massimi storici. La passione per il Mondiale e le due vittorie nette della Nazionale americana guidata danelle prime partite hanno acceso l'entusiasmo dei fan storici e delle persone che prima non sapevano nemmeno cosa fosse il calcio. I team della MLS cercano sicuramente di approfittare di questo momento favorevole e in questo contesto si inserisce l'offerta daSecondo la Gazzetta dello Sport, la franchigia americana è pronta a offrire 10 milioni all'anno per la stella dei colori americani.

Con un'offerta così generosa, Christian Pulisic non può ignorare l'opportunità, soprattutto dopo la scorsa stagione al Milan che era iniziata come un sogno ma si è conclusa in modo deludente. Dopo aver mancato nuovamente la Champions League per il secondo anno consecutivo e visto i colloqui per il rinnovo deteriorarsi, l'agente dell'americano era già alla ricerca di alternative. Fino al 2027, il suo contratto è vigente, ma il club ha un'opzione che può estenderlo fino al 2028. Certamente, rispetto all'anno precedente, la situazione al Milan è cambiata notevolmente, quindi si cercherà di riprovare a rinnovare, dato che Cardinale e Amorim vedono il ruolo di Pulisic come fondamentale. Al contempo, non si può forzare la situazione, soprattutto se Christian volesse effettivamente lasciare Milano: il rischio sarebbe quello di perderlo a costo zero. Infine, è importante notare che dalla MLS vengono sempre proposti contratti molto allettanti, ma raramente si fanno offerte importanti per l'acquisto dei diritti dei calciatori. Questo è un ulteriore elemento da considerare.