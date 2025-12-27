Capello: “Il Milan ha bisogno di trovare un leader”

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan:

Domani ci sarà Milan-Verona, ci dà un ricordo e un’interpretazione dell’attualità da allenatore?

“I ricordi portano ovviamente alla Fatal Verona ma io nel 1973 ero dalla parte fortunata della storia: con la Juve, vinsi lo scudetto grazie a quella partita. E poi il Milan stavolta giocherà in casa, è un altro mondo”.

Allora, il campo. Il Milan ha perso 7 punti in casa contro le neopromosse. Ora arriva un’altra squadra da zona retrocessione. Un allenatore, in questi casi, che fa?

“Partiamo da un presupposto: queste cose non si possono allenare, è solo questione di testa. Bisogna trovare un leader che ti aiuti a stimolare la squadra e a tirare fuori quello che i compagni hanno”.

Nemmeno un paio di urli pre-partita?

“Si urla semmai durante la partita, ai primi errori o scelte sbagliate”.