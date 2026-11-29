Il Milan si avvicina alla trasferta contro il Cagliari con diversi punti interrogativi legati alle condizioni dei propri giocatori. Dopo la rimonta europea contro l'Olympiacos, Rúben Amorim deve gestire le energie del gruppo e valutare chi potrà essere a disposizione per la tredicesima giornata di Serie A, in programma lunedì 30 novembre alle 20.45.

La notizia positiva riguarda Francesco Camarda, che ha superato il problema alla caviglia e ha recuperato la disponibilità. Situazione da monitorare, invece, per alcuni elementi che hanno saltato la trasferta di Atene o sono usciti acciaccati dalla partita.

Ramos punta al rientro, Modric resta in dubbio

Tra i giocatori osservati con maggiore attenzione c'è Gonçalo Ramos, alle prese con una contusione alla tibia rimediata contro l'Olympiacos. L'attaccante portoghese ha buone possibilità di essere convocato per la gara in Sardegna, ma le sue condizioni dovranno essere valutate dallo staff tecnico.

Anche Strahinja Pavlovic spera di tornare a disposizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane. Il difensore serbo sta meglio, ma il poco lavoro svolto in gruppo potrebbe limitarne l'impiego. Restano da verificare inoltre le condizioni di Luka Modric, alle prese con un problema muscolare al retto femorale, e di Davide Bartesaghi, fermato da una peritendinite alla gamba destra.

Amorim prepara le scelte per la sfida in Sardegna

Il tecnico portoghese avrà a disposizione ancora una seduta per valutare le condizioni dei giocatori prima della partenza. L'idea è quella di confermare buona parte della squadra vista contro l'Olympiacos, ma le eventuali assenze potrebbero portare a qualche modifica.

La situazione in attacco resta legata soprattutto al recupero di Ramos, mentre Camarda rappresenta un'alternativa in più. In difesa, invece, il possibile ritorno di Pavlovic e la condizione di Tomori offriranno ad Amorim ulteriori possibilità. Le ultime indicazioni da Milanello saranno decisive per definire la formazione che affronterà il Cagliari.