Nel suo canale YouTube, il responsabile di Telelombardia Fabio Ravezzani ha discusso delle vittorie delle tre squadre italiane in Europa League e Conference League, tutte ottenute in rimonta. Qui di seguito un estratto della sua analisi sul Milan

"Cisse ha realizzato quanto ci si aspetterebbe da Ramos. Ora, so esattamente quali siano i pensieri di molti di voi in questo istante: «sì, però Gonçalo Ramos svolge un compito fondamentale e poco appariscente per la squadra, poiché si prodiga»; tutto vero, l'impegno di Gonçalo Ramos è eccezionale, ma in una squadra ci sono coloro che si sacrificano e coloro che invece si concentrano sulla finalizzazione e sulla realizzazione di gol. Adesso è possibile individuare le giuste strategie in modo che la squadra nel suo insieme possa esercitare un pressing efficace senza che un attaccante debba necessariamente faticare, rischiando poi di non avere la lucidità o, per essere onesti, le capacità necessarie quando arriva il momento di svolgere il proprio compito. "