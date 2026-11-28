Altre affermazioni critiche di Mourinho su Endrick. L'allenatore del Real Madrid si sta adoperando in ogni modo per ostacolare l'interesse del Milan per il talento brasiliano e per trattenerlo al Bernabeu, pur non facendolo mai scendere in campo. Fabrizio Romano, in un video che ha condiviso sul suo canale YouTube, ha commentato la situazione in questi termini.

"Tempeste e fulmini da Madrid. Oggi José Mourinho ha decisamente espresso il suo desiderio di non apportare modifiche. Il suo ragionamento è abbastanza lineare. Osserva la squadra collezionare dieci vittorie di fila e funzionare alla grande: al Real Madrid si è instaurato un buon equilibrio e c'è una bella coesione di gruppo. Mourinho ha comunicato direttamente a Florentino Perez: 'Non voglio perdere nessuno, non compratemi nessuno. La squadra è completa così com'è, non c'è bisogno di apportare cambiamenti'. JJ Gabriel, questo giovane di 16 anni in arrivo dal Manchester United, è una questione per il Castilla. È un giovane per le giovanili, per la prima squadra del futuro. Mourinho intende lasciare intatta la formazione attuale e sta perseverando in questa sua posizione.

“È evidente che ora la questione ruota attorno a Endrick. Sarà Endrick a dover esercitare pressione sul Real Madrid, presentandosi e comunicando: 'Gentilissimi, non mi sento a mio agio e desidero partire'. In tal caso, il Real Madrid dovrà fare le sue considerazioni. Tuttavia, attualmente Mourinho è determinato a tenerlo, cercando di trattenere tutti i suoi giocatori fondamentali. Vedremo se Endrick deciderà di intervenire e sollecitare una partenza entro la fine di dicembre, ci sono ancora margini. Mourinho sta erigendo un muro molto resistente. Il Milan è sempre presente, mantenendo un contatto costante con i suoi rappresentanti. La Roma ha fatto chiamate per settimane e sono certo che continuerà a farlo. Stanno monitorando la situazione e nutrendo speranze, sia il Milan che la Roma. Lo faranno anche nelle prossime settimane, ma oggi Mourinho ha aggiunto un altro mattone a un muro che ha costruito da tempo".