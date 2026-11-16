Il Milan è determinato a prendere Endrick, tuttavia il blocco di Mourinho complica la situazione

Il Milan sta facendo pressioni per Endrick, ma José Mourinho è assolutamente contrario a farlo partire nel mese di gennaio. Il tecnico del Real Madrid considera il giovane brasiliano un elemento fondamentale per il futuro e non giudica il limitato tempo di gioco fino ad ora in questa stagione un motivo valido per lasciarlo andare.

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero presentato un'offerta di 60 milioni di euro, oltre a 10 milioni di bonus e una clausola di riacquisto di 80 milioni a favore del Real Madrid. Si tratta di una proposta rilevante, studiata per persuadere Florentino Perez, ma attualmente si scontra con il no di Mourinho, deciso a valorizzare Endrick all'interno della propria squadra.