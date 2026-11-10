Il Milan ottiene una vittoria a Genova e si prepara alla pausa con maggiore tranquillità: a questo stadio della stagione, le prestazioni di Amorim in campionato sono senza dubbio favorevoli. Tuttavia, come è comune in un nuovo progetto sportivo, ci sono vari elementi che necessitano di attenzione o di una gestione più efficace. Uno di questi aspetti riguarda Francesco Camarda e il suo impiego: Fabio Bazzani, in diretta su DAZN, esprime la sua opinione in questo modo:

"La composizione della squadra presenta alcune mancanze. A volte ti trovi costretto a schierare atleti in posizioni non naturali perché ti manca fiducia. Uno di questi è Estupinan, mentre un altro è Camarda. È stato gestito in modo inadeguato, ma non è responsabilità sua. Infatti, quali risultati ha dimostrato Camarda fino ad ora per meritarsi il ruolo di vice di Ramos? Se lo promuovi, devi però garantirgli la possibilità di giocare, accettando anche che possa non rendere subito. Non è che arrivava con 15 gol alle spalle in Serie A e 35 presenze da protagonista. Ci sono alcune incoerenze, il Milan sta pagando le conseguenze della gestione del doppio impegno. "