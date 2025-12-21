Igli Tare ha come obiettivo quello di portate a Massimiliano Allegri un difensore centrale, oltre all’attaccante che dovrebbe essere Fullkrug. Uno dei profili sondati è quello di Joe Gomez. Il classe 97′ del Liverpool era stato vicinissimo al Milan anche la scorsa estate, ma Slot ne aveva bloccato la partenza. Ora però, complice il poco minutaggio dell’inglese, sembra essersi riaperta una speranza di poterlo vedere finalmente in rossonero.
Calciomercato Milan: Tare piomba sul profilo di Joe Gomez
Stefania Palminteri – 21 Dicembre, 12:05
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e sembra che Tare abbia messo nel mirino il difensore del Liverpool Joe Gomez