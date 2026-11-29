Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la grande rimonta europea contro l'Olympiacos. Lunedì 30 novembre i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27.

La squadra di Rúben Amorim cerca un altro risultato positivo per dare continuità al proprio percorso in campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 all'Unipol Domus.

Cagliari-Milan, dove vederla in TV

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'incontro. La gara sarà disponibile anche per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN, sul canale dedicato.

Cagliari-Milan in streaming e diretta testuale LIVE

Per seguire Cagliari-Milan in streaming sarà possibile utilizzare l'app di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer, oppure collegarsi direttamente al sito della piattaforma.

Per chi non potrà guardare la partita, sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti della sfida, le formazioni, le azioni principali e il risultato attraverso la diretta testuale LIVE su IlMilanista.it.