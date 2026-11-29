Il mercato del Milan potrebbe riservare novità anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori finiti sotto osservazione c'è Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato in rossonero con grandi aspettative. Dall'Olanda, infatti, arrivano indiscrezioni su un possibile interesse del PSV Eindhoven, intenzionato a valutare un'operazione per portarlo in Eredivisie.

Il PSV pensa al prestito: la situazione

Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa internazionale, il club olandese starebbe considerando la possibilità di presentare un'offerta per Jashari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il PSV avrebbe già avviato alcuni contatti esplorativi per conoscere le condizioni dell'operazione.

Il centrocampista, classe 2002, è arrivato al Milan per una cifra importante, vicina ai 37 milioni di euro. Il suo percorso in rossonero non ha ancora raggiunto i risultati attesi, anche se nelle ultime uscite ha mostrato segnali incoraggianti, trovando anche la rete contro il Frosinone.

Al momento non risulta esserci un accordo tra le società. La pista resta da monitorare, mentre il Milan dovrà valutare l'eventuale proposta e il ruolo che Jashari potrà avere nel progetto tecnico di Rúben Amorim.