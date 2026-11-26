Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in previsione della partita di Europa League Olympiacos-Milan di stasera ad Atene, Filippo Inzaghi, il precedente attaccante e allenatore rossonero ora alla guida del Palermo, ha espresso le sue speranze per il confronto che attende il Diavolo: "Desidero che la squadra affronti l'incontro con carattere e che possa tornare a casa dopo aver trascorso una serata europea memorabile. Conosco l'importanza di quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da un match di tale portata. Mi auguro che il team riesca a donare loro un momento di gioia e una vittoria".

Nonostante il passare del tempo, il legame dei tifosi del Milan con Inzaghi rimane fortissimo: "Ritornare a San Siro e percepire quell'affetto è stato estremamente emozionante per me, in particolare perché era la prima volta per mio figlio Edoardo che ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr). Ho vissuto periodi fantastici al Milan: il rapporto con i tifosi si è sviluppato grazie ai gol, ai trionfi, ma anche alla dedizione che ho sempre cercato di dimostrare. Sapere che tutto ciò è parte della storia è un regalo di incomparabile valore".