Bucchioni: “Il riscatto per Fullkrug sarebbe di 13 milioni”

Enzo Bucchioni ha parlato a Tuttomercatoweb.com in merito al calciomercato del Milan:
“Il Milan s’è già mosso portando a casa il centravanti che mancava, il tedesco Fullkrug. C’è l’accordo con il giocatore, al West Ham 13 milioni in caso di riscatto. Si aspetta l’ok definitivo degli inglesi. Il giocatore, nazionale tedesco, non scalda il mondo Milan, ma può essere utile per la fisicità e capacità di riempire l’area ora troppo spesso troppo vuota. Per colmare le lacune estive dei rossoneri manca anche un centrale difensivo. Tare ragiona, intanto è stato proposto Disasi, francese di 27 anni, uno dei tanti giocatori ai margini del Chelsea”.