Bucchioni: “Il Milan ha messo gli occhi su Skriniar”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Enzo Bucchioni ha parlato a tuttomercatoweb.com in merito al calciomercato del Milan:

“E il Milan? Risolto il problema centravanti con l’arrivo di Fullkrug come scritto una settimana fa, resta la casella difensore centrale. La Juve vorrebbe fare lo scambio Gatti-Ricci, ma Allegri ha detto no. Punta molto sul centrocampista ex Toro.

C’è una pista che porta in Turchia. Tare sta corteggiando Skriniar, pilastro del Fenerbahce. Riportarlo a Milano sull’altra sponda è una grande suggestione. Il valore di mercato del difensore trentenne è sui dieci milioni, l’operazione non è semplice, va costruita, ma il Milan ci prova. È chiaro che una alternativa del genere in difesa alzerebbe il livello e darebbe maggiori chance”.